La procuratrice Vittoria Bonfanti chiede di annullare la sentenza con rinvio “per una nuova pronuncia”
La procura generale della Corte di Appello di Roma ricorre in Cassazione contro le assoluzioni dello scorso maggio nei confronti degli ex capi ultras imputati nel processo sulla scalata della Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” le ragioni per le quali la sostituta procuratrice generale Vittoria Bonfanti chiede alla Cassazione di annullare la sentenza con rinvio “per una nuova pronuncia”.