circle x black
Cerca nel sito
 

Scalata alla Lazio, la Procura Generale ricorre in Cassazione contro le assoluzioni degli ex capi ultras

La procuratrice Vittoria Bonfanti chiede di annullare la sentenza con rinvio “per una nuova pronuncia”

Lazio - Ipa
Lazio - Ipa
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura generale della Corte di Appello di Roma ricorre in Cassazione contro le assoluzioni dello scorso maggio nei confronti degli ex capi ultras imputati nel processo sulla scalata della Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” le ragioni per le quali la sostituta procuratrice generale Vittoria Bonfanti chiede alla Cassazione di annullare la sentenza con rinvio “per una nuova pronuncia”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ultras Lazio
Vedi anche
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza