Sciopero nazionale dei treni ancora in corso oggi, domenica 8 settembre, in tutta Italia. Lo stop di 24 ore, si legge sul sito di Trenitalia, durerà fino alle 2 di notte di domani, lunedì 9 settembre. "L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione - fa sapere Trenitalia - . I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, mentre per i treni Regionali possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti". Qui la tabella dei treni garantiti (Guarda).

La situazione nelle stazioni

Cancellazioni e ritardi si sono registrati prevalentemente a Firenze, Roma e Napoli. Alla stazione Termini nella Capitale alcuni treni hanno subito anche ritardi di due ore, mentre nel capoluogo fiorentino turisti e non hanno dovuto spesso riprogrammare il loro viaggio. Cancellati alcuni treni anche a Napoli per la partecipazione all'astensione dal lavoro.