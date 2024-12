Incidente mortale in provincia di Treviso. Alle ore 23.30 circa di ieri notte, sulla SS13 al km.37+400, nel territorio comunale di Spresiano due auto si sono scontrate: una Golf con a bordo un cinquantacinquenne di Carbonera e una Fiat Punto guidata da un quarantaquattrenne albanese residente a Nervesa, morto sul colpo a causa dei traumi riportati. L'altro conducente, invece, è stato trasportato in ospedale a Treviso in codice verde. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti da parte del Norm di Treviso e della Stazione di Spresiano.