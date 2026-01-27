Scuola: ritorna il progetto Pan Di Stelle per incoraggiare i bimbi a sognare in grande

Pan di Stelle - love brand del Gruppo Barilla - lancia la seconda edizione del progetto educativo "Sogna e credici fino alle stelle" che mira a coinvolgere docenti e studenti di circa 3000 classi della scuola primaria di tutta Italia: si tratta di un percorso formativo con attività didattiche mirate grazie al quale i docenti possono stimolare l'importanza dei sogni nello sviluppo personale e invitare ogni bambina e bambino a trovare, inseguire e condividere i propri sogni. La presentazione al planetario INFINI.TO di Pino Torinese (To).