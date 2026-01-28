circle x black
Cerca nel sito
 

Sei anni fa la pandemia Covid in Italia, Vaia: "Ritrovare unità e coraggio che portarono la scienza a batterlo"

"La scienza salva vite, il coraggio ispira, i fragili vanno protetti sempre. I valori di coraggio, equilibrio e solidarietà che animarono quel momento devono continuare ad ispirare le nostre azioni. Abbiamo imparato la lezione e stiamo davvero facendo tutto in questa direzione?"

Foto da social Vaia
Foto da social Vaia
28 gennaio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domani saranno 6 anni dal ricovero della coppia cinese di Wuhan all'Inmi Spallanzani di Roma, l'inizio della pandemia Covid-19 in Italia. "L'inizio di una sfida storica per il nostro Paese. Due pazienti positivi a un virus sconosciuto, accolti allo nostro istituto che per primo isolò il Sars-CoV-2 e promosse una comunicazione di coraggio, equilibrio e speranza. Ogni giorno, alle 12, il bollettino alla fontana dello Spallanzani diventava un rito atteso da milioni di italiani: 'Non abbiate paura. Insieme ce la faremo'. Così è stato: la coppia guarì e il Paese imparò a combattere un nemico nuovo grazie a scienza, cura e responsabilità di ciascuno". Così in un post social Francesco Vaia, già direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

"In quegli anni - ricorda - ci siamo trovati in grande sintonia con Papa Francesco: vaccini e cure come bene comune, accesso universale e tutela dei più fragili. Abbiamo denunciato le battaglie economiche e geopolitiche sul vaccino e sostenuto il superamento dei brevetti, per renderlo accessibile a tutti. L'equilibrio nell'uso dello strumento vaccino, insieme alla forza e al coraggio degli italiani, è stato talvolta messo alla prova, generando disaffezione verso la vaccinazione. Un fenomeno grave da contrastare, ricordando gli errori del passato e rafforzando i piani di prevenzione e risposta alle pandemie future".

"Oggi più che mai il Paese deve essere unito - esorta Vaia - dalle istituzioni e forze politiche fino a ciascun cittadino, per garantire equità, accesso universale e tutela dei più fragili. La scienza salva vite, il coraggio ispira, i fragili vanno protetti sempre. I valori di coraggio, equilibrio e solidarietà che animarono quel momento devono continuare ad ispirare le nostre azioni. Abbiamo imparato la lezione e stiamo davvero facendo tutto in questa direzione?".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
6 anni dalla coppia cinese ricoverata all'Inmi Spallanzani Pandemia Covid 6 anni fa Covid news Vaia Spallanzani
Vedi anche
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza