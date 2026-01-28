circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, arrivano i semafori 'smart': rosso scatta quando si va troppo veloci

Sperimentazione al via dalla Cristoforo Colombo. Il primo firmatario del provvedimento, Dario Nanni: "L'intento è quello di dissuadere dall'alta velocità"

Viale Cristoforo Colombo - (Fotogramma/Ipa)
Viale Cristoforo Colombo - (Fotogramma/Ipa)
28 gennaio 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Semafori 'smart' per allontanare il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade di Roma. Si prevede che la prima arteria interessata dalla sperimentazione sarà la Cristoforo Colombo: è proprio lungo la via che collega il centro città con il litorale di Ostia che presto potrebbero comparire, in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali, i primi dispositivi tecnologici che fanno scattare il rosso se il mezzo va troppo veloce. E' il contenuto di una mozione presentata dai consiglieri capitolini Dario Nanni, Giovanni Zannola e Riccardo Corbucci, già approvata dall'Aula Giulio Cesare la scorsa settimana. I semafori rispondono al segnale inviato da sensori in grado di monitorare la velocità delle auto (verranno installati metri prima); in caso il conducente superi i limiti consentiti scatterà automaticamente il rosso fermando così la sua corsa.

"L'intento è quello di dissuadere dall'alta velocità nell'ambito di una sfida che è in primo luogo culturale. Credo che questa tecnologia sia un buon deterrente e non ci stiamo inventando nulla: i semafori intelligenti non sono una novità, in provincia di Trento sono già utilizzati", sottolinea all'Adnkronos Dario Nanni primo firmatario del provvedimento. "Vorrei precisare che il rosso non scatterà all'improvviso, ma i sensori che monitorano la velocità, in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali, saranno posti tra i 150 e 300 metri prima, secondo quanto stabilirà la Polizia locale", chiarisce il consigliere capitolino.

"Prima dell'avvio della sperimentazione - aggiunge Nanni - c'è un iter da rispettare: ci sarà innanzitutto una riunione tecnica con la Polizia locale e il Dipartimento Mobilità, si faranno quindi dei sopralluoghi e si verificherà la tecnologia. La mozione è stata approvata all'unanimità. Da parte di questa Amministrazione c'è tutto l'interesse di migliorare la sicurezza stradale, mi auguro che i semafori intelligenti siano presto installati in città".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
semafori intelligenti roma roma sicurezza stradale roma semafori intelligenti roma semafori rosso veloce
Vedi anche
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza