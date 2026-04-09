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A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: "Sono fake news"

Il chiarimento dell'assessore alla Mobilità della Capitale sulla sperimentazione di una quarta luce

Semaforo a Roma - Ipa
Semaforo a Roma - Ipa
09 aprile 2026 | 20.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La possibilità di vedere a Roma semafori che, oltre alle tre luci 'canoniche' presentano una quarta luce bianca per le auto a guida autonoma "è una fake news da smentire totalmente, non vera: non c'è nessuna sperimentazione". Lo dice all'Adnkronos l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, dopo che stamane diversi siti avevano parlato di una possibile sperimentazione su alcuni dei semafori, che nella Città Eterna ammontano a 1.458, a quattro luci: verde, gialla, rossa e bianca.

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La quarta luce, quella bianca, riguarderebbe la nuova mobilità del futuro, basata su auto a guida autonoma e smart roads in grado di interloquire e comunicare con i sistemi di bordo. L'idea risale al 2023 ed è della North Carolina State University: l'Ateneo americano infatti propose "una luce bianca che potrebbe contribuire a regolare il flusso del traffico e, al contempo, informare gli automobilisti umani su ciò che sta accadendo. Nelle simulazioni computazionali - affermano - il nuovo approccio migliora significativamente i tempi di percorrenza agli incroci e riduce il consumo di carburante". Per il professor Ali Hajbabaie, docente associato di ingegneria civile, edile e ambientale presso la NC State University, il colore bianco "introduce anche un nuovo segnale stradale, così da far sapere all'essere umano dietro al volante cosa fare: rosso comporterà sempre il fermarsi, il verde di procedere e il bianco semplicemente di seguire il veicolo che lo precede".

Il concetto della nuova luce bianca quindi, spiegano ancora dalla North Carolina State, è basato "sulla possibilità per i veicoli a guida autonoma (o Av) di comunicare in modalità wireless tra loro e con il computer che controlla il semaforo. Quando un numero sufficiente di Av si avvicina all'incrocio, si attiva la luce bianca che segnala che i veicoli a guida autonoma stanno coordinando i loro movimenti per agevolare il flusso del traffico all'incrocio.

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semaforo luce bianca semaforo bianco semaforo bianco a cosa serve semaforo luce bianca a roma
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