Nove persone arrestate, oltre tre chili hashish, divisi in panetti con il logo 'Gomorra', eroina, crack e marijuana sequestrati insieme a 7.000 euro ritenuti il guadagno dell'attività di spaccio. E' il bilancio di una operazione antidroga portata avanti dai carabinieri in diverse zone di Roma.

Tra le persone finite in manette, un 22enne romano fermato in via di Vigna Consorti dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere con 3,2 kg di hashish suddivisi in 30 panetti confezionati con logo 'Gomorra', materiale per il confezionamento, e 1.220 euro in contanti. I militari di Ostia hanno arrestato un 56enne romano che nella sua abitazione in via Guido Vincon aveva 37 grammi di cocaina, una rivoltella con matricola abrasa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.