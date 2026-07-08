Sicurezza: Rotelli (FdI), 'Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del territorio'

"Il nuovo Pai rappresenta una grandissima semplificazione: prima avevamo nove Piani di Assetto Idrogeologico diversi. Oggi, avere un unico strumento consente una programmazione più efficace e una visione complessiva del territorio". Lo ha dichiarato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, intervenendo all'incontro "Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione", dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.