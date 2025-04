Il sacerdote a bordo di un'auto avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima

Svolta nelle indagini sulla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, morta mercoledì 2 aprile in un incidente con la sua moto nel Barese. Indagato un sacerdote per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il prete, a bordo di un'auto, avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato.

Chi era Fabiana

Soccorritrice del 118 in servizio alla postazione di Turi e giocatrice di rugby, la donna era nel suo giorno libero ed era a bordo della sua moto Suzuki SV 650 con cui stava tornando a casa, a Cellamare. A trovarla morta i suoi stessi colleghi, arrivati sul posto dopo la segnalazione di una persona uscita di strada e finita contro un muretto.

L'incidente ripreso dalle telecamere

Nella ricostruzione dei fatti, i carabinieri della locale stazione hanno acquisito le immagini di telecamere della zona da cui sarebbe emerso l'impatto tra un'automobile e la moto. Il sacerdote che guidava l'auto è ora indagato, in base alle immagini che ritraggono il veicolo si è risaliti alla sua identificazione. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Ai fini dell'accertamento irripetibile, l'indagato può nominare i propri periti di parte.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio. "Attoniti e devastati dal dolore ci stringiamo intorno ai genitori e a tutta la Famiglia per la prematura scomparsa della nostra Amata Fabiana Chiarappa" scrive la Capurso Rugby Club sulla propria pagina Facebok, postando la foto della ragazza. "Ciao Faby insegna agli angeli il nostro Sport che amavi tanto e continua a lanciare le tue magiche Touch. Noi non smetteremo mai di pensarti".

"In questa immagine sono rappresentate due tra le tue più grandi passioni: il rugby e il volontariato sanitario come soccorritrice, poi divenuto il tuo lavoro. Oggi siamo tutti tristi...Ci macherai Fabiana" scrivono sulla loro pagina i volontari del soccorso e protezione civile di Cellamare.