Rissa tra giostrai finisce in sparatoria con un morto a Villafranca di Verona. L'episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì nei pressi dell'accampamento di alcuni giostrai, arrivati per partecipare all'Antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma in paese dal 28 al 30 giugno.

Nel corso dei tafferugli, per motivi correlati alla collocazione degli spettacoli viaggianti, sono rimasti coinvolti una decina di giostrai, uno dei quali è stato ferito in modo grave e trasportato all’Ospedale di Verona Borgo Trento. La situazione sembrava fosse rientrata e i contendenti si sono poi spostati in Viale Olimpia per un tentativo di risoluzione della lite, ma invece gli animi si sono surriscaldati nuovamente, sino a che uno dei presenti ha estratto una pistola e esploso alcuni colpi all’indirizzo del 75enne, Alberto Fiori, che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Magalini, dove è morto nelle prime ore di oggi. Ferito gravemente a una gamba un altro 49enne, sempre facente parte del gruppo dei giostrai.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Villafranca di Verona, militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Verona e della Sezione Investigazioni Scientifiche che, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Verona, stanno compiendo le conseguenti attività di indagini. Il sindaco di Villafranca sta pensando di annullare l’Antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo.