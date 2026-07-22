Svolta nel meteo nella seconda metà della settimana
Afa in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di mercoledì 22 luglio (l'allerta è massima, di livello 3, a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma), si passerà a 2 (Cagliari e Palermo) oggi, giovedì 23 luglio, per scendere a 1 solo domani, venerdì 24. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale.
La Penisola si tinge progressivamente di verde: su 27 capoluoghi monitorati, il codice del livello di rischio zero interessa oggi 11 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona), domani 19 (con l'aggiunta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo) e venerdì 22 (in più Genova, Perugia e Roma).
Per il resto nessun capoluogo in arancione, ma solo bollini gialli (il livello 1, di pre-allerta), in calo: oggi 10 (Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo), domani 6 (Catania, Genova, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma), venerdì 4 (Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria).