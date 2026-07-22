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Caldo, stop all'afa: Italia verso il verde con 2 bollini rossi oggi e 1 domani

Svolta nel meteo nella seconda metà della settimana

Caldo - Afp
Caldo - Afp
23 luglio 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Afa in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di mercoledì 22 luglio (l'allerta è massima, di livello 3, a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma), si passerà a 2 (Cagliari e Palermo) oggi, giovedì 23 luglio, per scendere a 1 solo domani, venerdì 24. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale.

 La Penisola si tinge progressivamente di verde: su 27 capoluoghi monitorati, il codice del livello di rischio zero interessa oggi 11 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona), domani 19 (con l'aggiunta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo) e venerdì 22 (in più Genova, Perugia e Roma).

Per il resto nessun capoluogo in arancione, ma solo bollini gialli (il livello 1, di pre-allerta), in calo: oggi 10 (Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo), domani 6 (Catania, Genova, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma), venerdì 4 (Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria).

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