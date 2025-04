Strage Fidene, Claudio Campiti condannato all’ergastolo

L'11 dicembre del 2022 ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Giberto, uccidendo quattro donne

Ergastolo per Claudio Campiti con tre anni di isolamento diurno. La sentenza di oggi, 16 aprile, dei giudici della Prima Corte di Assise per la strage di Fidene dell’11 dicembre del 2022 quando ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Giberto uccidendo quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Alla lettura della sentenza nell’aula bunker di Rebibbia erano presenti i sopravvissuti alla strage e i parenti delle vittime.