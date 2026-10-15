La 21enne si trova ricoverata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale
Una 21enne tedesca, studentessa Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita questa mattina, attorno alle 5, da due sconosciuti in via Giacosa a Milano. La ragazza è riuscita a chiedere aiuto a due passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il Radiomobile.
La giovane è stata trasportata dai soccorsi alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale, dove si trova ricoverata per accertamenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.