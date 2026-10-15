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Milano, studentessa tedesca in Erasmus denuncia aggressione in via Giacosa

La 21enne si trova ricoverata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale

Ambulanza, repertorio - Fotogramma
Ambulanza, repertorio - Fotogramma
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15 ottobre 2026 | 21.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una 21enne tedesca, studentessa Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita questa mattina, attorno alle 5, da due sconosciuti in via Giacosa a Milano. La ragazza è riuscita a chiedere aiuto a due passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il Radiomobile.

La giovane è stata trasportata dai soccorsi alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale, dove si trova ricoverata per accertamenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

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