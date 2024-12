"Forza Edoardo, Firenze è con te". E' quanto si legge in uno striscione appeso a una parete davanti al dea del pronto soccorso del Careggi da una trentina di tifosi della curva Fiesole accorsi in ospedale per dare supporto al centrocampista 22enne, Edoardo Bove, che oggi ha accusato un malore durante la partita contro l'Inter al Franchi.