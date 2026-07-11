circle x black
Cerca nel sito
 

Matera, tir sfonda le barriere e precipita da cavalcavia: morto camionista 50enne

I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il corpo dall'abitacolo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Vigili del fuoco - Fotogramma Ipa
Vigili del fuoco - Fotogramma Ipa
11 luglio 2026 | 11.31
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Un tir è precipitato nella notte dalla Strada Statale 7 all’altezza del km 570, vicino allo svincolo Matera Centro. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo il conducente, un cinquantenne di Crispiano in provincia di Taranto, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso.

Rilievi in corso per stabilire la dinamica dell'incidente

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. La circolazione lungo il tratto interessato della SS7 è limitata, con transito consentito su un solo senso di marcia per permettere la rimozione del mezzo. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Matera e Policoro e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tir sfonda barriera tir precipita dal cavalcavia incidente matera oggi incidente matera oggi morto
Vedi anche
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza