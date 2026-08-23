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Il rapper Tony Boy arrestato a Milano, polizia trova droga e pistola in casa

Durante la perquisizione il 23enne ha anche avviato una diretta social

Tony Boy - (Fotogramma)
Tony Boy - (Fotogramma)
23 agosto 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arrestato dalla Polizia a Milano il rapper Tony Boy accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato in seguito a una perquisizione effettuata ieri mattina all'alba in un appartamento dove il rapper ventiseienne - all'anagrafe Antonio Hueber - con un milione di follower su Instagram e un suo amico sudanese erano entrati chiudendosi dietro il portone. Poco prima i poliziotti vendendoli fermi in un suv avevano chiesto a entrambi di documenti. Solo successivamente i due sono usciti e hanno consegnato i documenti che erano nel veicolo: lì i poliziotti, raggiunti da altri equipaggi, hanno trovato un involucro di cocaina sul sedile posteriore.

A quel punto la perquisizione è stata estesa all'appartamento nella disponibilità del rapper dove è stata trovata altra droga, un grammo di marijuana, quattro grammi di cocaina e 8 grammi di hashish, una bilancia oltre a una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa, un caricatore con sette cartucce e altre 41 di diverso calibro. Durante la perquisizione il rapper ha anche avviato una diretta sui social. Oltre all'arresto per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, trattamento illecito dei dati e ricettazione. Il sudanese è invece indagato per resistenza.

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tony boy droga tony boy arresto
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