Quella che si apre domani, dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta Rai sul nuovo conduttore di 'Report'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla Rai, ma non tutti interni al programma d'inchiesta di Rai3.

I rumors, il futuro di Ranucci, le mosse Rai

Rumors insistenti riguardano Riccardo Iacona (conduttore di 'Presadiretta', il programma che durante l'anno si alterna proprio a 'Report' nel prime time della domenica di Rai3), la conduttrice di 'Belve' Francesca Fagnani, l'inviato di 'Report' Giorgio Mottola e il conduttore di 'Mi Manda Rai3 (in passato collaboratore di 'Report') Federico Ruffo. La comunicazione della scelta del nuovo conduttore potrebbe avvenire prima del prossimo weekend, contestualmente ad una offerta di ricollocazione in altro incarico per Ranucci.

Dopo il parere del comitato etico, secretato e consegnato al solo Giampaolo Rossi il 13 agosto, lo stesso amministratore delegato avrebbe chiesto un ulteriore approfondimento sul possibile danno d'immagine e reputazionale per il programma in seguito all'arresto di Valter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore Sigfrido Ranucci, a cui è legato da un rapporto di amicizia più volte ribadito da entrambi.

La Rai non avrebbe alcuna intenzione di sospendere Ranucci, che è anche vicedirettore 'ad personam' degli Approfondimenti Rai e allo stato parte offesa nell'inchiesta della Procura di Roma (potrebbe essere nuovamente sentito dai magistrati nelle prossime settimane come persona informata sui fatti). Ma l'azienda è allo stesso tempo convinta che in questo momento, in attesa che si chiuda la vicenda giudiziaria in corso, un cambio alla conduzione di 'Report' si renda necessario per tutelare un format che è un assett importante nella programmazione del servizio pubblico. Un avvicendamento alla conduzione di un programma, d'altronde, è una decisione editoriale - si fa notare - pienamente nelle facoltà dell'ad e del Direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini. Secondo quanto si apprende, a Ranucci verranno probabilmente offerte diverse possibilità di ricollocazione. (di Antonella Nesi)