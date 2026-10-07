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Caro carburanti, Meloni: "Pronti a intervenire con accise mobili. Spero si possa ripristinare price cap"

Così la premier in conferenza stampa al termine del vertice Med9, a Spalato

Giorgia Meloni - (Afp)
Giorgia Meloni - (Afp)
07 ottobre 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
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"Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo" sul tema delle accise, "particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore Iva che entra viene messa da parte e utilizzata, nel caso, per riabbassare il prezzo, tagliando le accise". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Med9, a Spalato.

"Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo, quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale, comunque, ci sono delle misure di contenimento o tenerle come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare", spiega la premier.

E aggiunge: "Fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del cap, ora quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il cap, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle. Ma questo è quello su cui attualmente il governo si sta interrogando".

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