Tor Vergata, rettore Levialdi Ghiron: "Conserviamo e restauriamo patrimonio storico e culturale per offrirlo al pubblico"

“La valorizzazione del territorio passa anche attraverso il restauro e la conservazione di elementi di pregio importanti all’interno di questa Villa, una di queste, per esempio, è la fontana di Draghi, recentemente ristrutturata, che può essere visitata e fruita durante tutti i periodi dell’anno. Anche altri elementi di tipo archeologico ci consentiranno di mettere in evidenza dei percorsi che affondano le loro radici nella storia e che saranno resi disponibili al grande pubblico”. Lo ha affermato Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, in occasione della lectio-show "Anonimo Romano e Cola di Rienzo" tenuta dallo storico Alessandro Barbero e ospitata e promossa dal Centro Congressi e Rappresentanza della più grande delle ville tuscolane, Villa Mondragone, di proprietà dell’Ateneo.