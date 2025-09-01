circle x black
Cerca nel sito
 

Tra ciclisti e runners in 2000 pronti per la SpoletoNorcia, il via nel weekend

Sono 700 gli iscritti alla terza edizione della SN Trail Run di sabato prossimo

Tra ciclisti e runners in 2000 pronti per la SpoletoNorcia, il via nel weekend
01 settembre 2025 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una festosa folla si appresta ad animare Spoleto nel primo weekend di settembre: sono infatti, a oggi, 700 gli iscritti alla terza edizione della SN Trail Run di sabato prossimo e ben 1500 i partecipanti alla dodicesima edizione de La SpoletoNorcia in Mtb di domenica. A questi si sommeranno gli accompagnatori e quanti vorranno approfittare dell’occasione per visitare Spoleto e i suoi dintorni. “Un risultato non scontato - dice Luca Ministrini, presidente del Comitato organizzatore della manifestazione - in un weekend affollato di appuntamenti e iniziative, in particolare per quanto riguarda le due ruote. Abbiamo lavorato con i nostri partner e attraverso i vari canali di promozione e mi fa piacere sottolineare l’ottima percentuale di repeaters, intorno al 50%, che tornano a Spoleto da anni e hanno ormai messo la nostra manifestazione tra i must del loro calendario in bicicletta. Quanto alla SN Trail, alla terza edizione mi sento di dire che è una scommessa già vinta, anche perché intercetta, grazie anche al nostro spettacolare territorio, i nuovi bisogni di sport, aria aperta e sostenibilità. Alla vigilia dell’evento – conclude Ministrini – voglio anche ringraziare le istituzioni per il loro supporto e per essersi attivate rapidamente ed efficacemente per risolvere alcune criticità indotte dal maltempo degli ultimi giorni”. Si tratta di due eventi sportivi che hanno contribuito, nel corso degli anni, a valorizzare lo spettacolare percorso ciclopedonale realizzato sul sedime della linea ferroviaria che un tempo collegava Spoleto a Norcia, aumentando la notorietà della ricca offerta turistica, culturale, storica ed enogastronomica del territorio. Appuntamenti e iniziative collaterali aperte a tutti sono in programma per l’intero fine settimana, a partire dal pomeriggio di venerdì: una grande kermesse con spettacoli, degustazioni, vendita di prodotti locali, area kids, visite guidate, intrattenimento, talk con personaggi del mondo del sport e tanto altro presso il Village de La SpoletoNorcia nel cuore della città.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
SN Trail Run La SpoletoNorcia in Mtb trail running mountain bike
Vedi anche
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza