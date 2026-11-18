"La malattia del trapianto contro l'ospite" o Gvhd "è una delle complicanze più temibili per chi è sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore per un tumore del sangue: le cellule immunitarie del donatore, infatti possono aggredire i tessuti del paziente, tra cui l’intestino. Negli ultimi anni la ricerca ha mostrato il ruolo importante dell'equilibrio del microbiota intestinale in questa complicanza e che il trapianto di microbiota contribuisce a controllarne le forme più gravi", spiega il Policlinico di Milano dove, proprio su queste basi, sono state trattate due donne affette da malattia oncoematologica che, dopo il trapianto di midollo osseo, avevano sviluppato sia una Gvhd severa sia un'infezione intestinale da Clostridioides difficile. "Si tratta di una delle prime esperienze di questo tipo in Italia", sottolineano dall'Irccs.

"Le due pazienti sottoposte a trapianto di midollo osseo da donatore - ricostruisce una nota - presentavano contemporaneamente due complicanze: un'infezione intestinale da Clostridioides difficile e una Gvhd severa. La gestione di questa concomitanza è particolarmente delicata: l'infezione richiede di ripristinare l'equilibrio intestinale, mentre la Gvhd è trattata con farmaci immunosoppressori, che espongono ulteriormente al rischio di infezioni. In Policlinico di Milano il trapianto di microbiota contro l'infezione da Clostridioides difficile è praticato da tempo nei pazienti in cui l'infezione si ripresenta o non risponde alla terapia antibiotica. Partendo da questa indicazione, gli specialisti hanno scelto il trapianto di microbiota con un duplice obiettivo: curare l'infezione e, allo stesso tempo, agire sulla Gvhd severa, per la quale i dati della letteratura scientifica internazionale suggeriscono già l'efficacia di questo approccio. In entrambi i casi la decisione è stata condivisa dagli specialisti della Gastroenterologia ed endoscopia, della Medicina trasfusionale e dell'Ematologia. Il microbiota da donatore sano è stato somministrato attraverso una sonda posizionata nella prima parte dell'intestino tenue".

"Entrambe le pazienti - riferiscono i sanitari - hanno superato la fase acuta, sono tornate a casa e proseguono i regolari controlli di follow-up in ospedale: un risultato reso possibile anche grazie al modello unico in Italia di donazione, conservazione e trapianto di microbiota del Policlinico di Milano, che fa perno sui donatori di sangue ricorrenti".

"Siamo partiti da un problema molto concreto: trovare persone completamente sane che potessero diventare donatori di microbiota non è semplice - afferma Flavio Caprioli, direttore della Gastroenterologia ed endoscopia del Policlinico di Milano e docente all'università degli Studi di Milano - La collaborazione con la Medicina trasfusionale diretta da Daniele Prati e l'Ematologia diretta da Francesco Passamonti ci ha permesso di costruire un percorso stabile, partendo da persone che hanno già una forte cultura della donazione". "Le due pazienti presentavano, oltre all'infezione, una Gvhd severa: dopo il trapianto di microbiota non è stato necessario ricorrere a ulteriori linee di terapia - sottolinea Giorgia Saporiti, responsabile del Centro trapianti midollo osseo (Ctmo) del Policlinico di Milano - Il loro percorso prosegue e le loro condizioni generali sono in progressivo miglioramento. L'obiettivo è che il trapianto di microbiota, in chi ha ricevuto un trapianto di cellule staminali e sviluppa una Gvhd severa, possa contribuire a controllare la malattia senza aggravare l'immunosoppressione, favorendo una migliore qualità di vita".

"L'indicazione clinica riconosciuta del trapianto di microbiota - ricorda la nota - è oggi rappresentata dall'infezione ricorrente da Clostridioides difficile, un batterio che può provocare forme anche molto gravi di colite. A essere particolarmente esposte alle recidive sono le persone più fragili, come pazienti immunodepressi e trapiantati. Il trapianto di microbiota permette di trasferire nell'intestino una comunità di microrganismi proveniente da un donatore sano, con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio dell’ecosistema intestinale e interrompere il ciclo delle recidive. Al Policlinico di Milano, dall'avvio dell'attività, sono già stati eseguiti 20 trapianti di microbiota, con un tasso di successo del 93% e senza effetti collaterali osservati. Nella Gvhd il suo impiego è invece ancora oggetto di studio: i dati sono incoraggianti, ma dovranno essere confermati da studi clinici controllati". Inoltre, aggiunge Caprioli, "vogliamo capire come cambia il microbiota nei pazienti più fragili e se alcune alterazioni possano aiutarci a riconoscere precocemente il rischio di complicanze dopo il trapianto di midollo, come le infezioni e la Gvhd. Lo stesso interesse riguarda altri ambiti in via ancora sperimentale, dall’immunoterapia dei tumori alle patologie neurodegenerative".

"Questo percorso è un esempio concreto di cosa significhi mettere la multidisciplinarietà al servizio dei pazienti - commenta Nicola Vincenzo Orfeo, direttore generale del Policlinico di Milano - Gastroenterologia, Medicina trasfusionale, Ematologia, Malattie infettive e le altre professionalità coinvolte hanno unito competenze diverse per rispondere a bisogni clinici complessi. È anche un progetto che valorizza il significato della donazione: la disponibilità dei cittadini è una risorsa preziosa per il servizio sanitario e, grazie alla ricerca e all'innovazione, può generare opportunità nuove. Il compito di un grande Irccs è proprio questo: far dialogare assistenza e ricerca perché le conoscenze scientifiche possano tradursi in percorsi concreti per i pazienti", rimarca il Dg. "Ricerche in corso studiano il microbiota dei pazienti oncoematologici fin dalla diagnosi, per seguirne le modificazioni durante la chemioterapia e il trapianto. La prospettiva - prospettano dal Policlinico - è verificare se alcuni cambiamenti possano anticipare il rischio di infezioni e di altre complicanze e, in futuro, permettere di intervenire prima che il quadro clinico diventi critico".