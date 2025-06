Trasporti, Donnarumma (Gruppo Fs): "Nel nuovo spot mettiamo al centro le persone"

“Nel nostro nuovo spot mettiamo al centro le persone. Per noi sono in primis i nostri passeggeri che dobbiamo servire al meglio e i nostri 97 mila dipendenti”. Così, l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, alla proiezione, in anteprima, di “L’emozione di essere italiani” la nuova campagna istituzionale di Fs, in onda dal 23 giugno con una pianificazione multicanale su Tv, cinema, digital e social. Un omaggio al carattere degli italiani – forte, tenace, resiliente – e alla comunità di donne e uomini del Gruppo FS che ne condividono i valori, costruendo reti, connessioni e opportunità per milioni di persone.