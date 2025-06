Voli momentaneamente sospesi nel nord-ovest Italia: nel quadrato compreso fra Milano, Torino, Modena e Pisa non risulta nemmeno un aereo in volo. A confermarlo sono siti di tracking aereo come FlightRadar24, che rappresentano in tempo reale la situazione di tutti i voli. "A causa di un guasto al radar dell'ACC di Milano, i voli diretti agli aeroporti di Milano e dintorni vengono dirottati verso aeroporti alternativi e i sorvoli vengono deviati", spiega il sito in un post.

Importanti i ritardi accumulati: all'aeroporto di Milano Linate è registrata oltre un'ora e mezza di ritardo per il volo Ita Milano-Brindisi e quasi due ore per quello di Aeroitalia verso Cagliari. Anche all'aeroporto di Torino il ritardo stimato è di 90 minuti, con il volo AirFrance verso l'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle slittato dalle 21:05 alle 22:30; stesso ritardo per il volo Ryanair delle 21:25 verso Charleroi, la cui partenza è stimata per le 22:55. Al Cristoforo Colombo di Genova il volo Ryanair per Palermo delle 22:00 è previsto per le 23:25 mentre il WizzAir delle 22 per Cracovia è in ritardo di 65 minuti. Infine, all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio i ritardi vanno dai 25 minuti fin oltre all'ora e un quarto.