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Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprile

Per lavori di potenziamento infrastrutturale ci saranno variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni per alcuni convogli

Un treno - (IPa)
Un treno - (IPa)
10 aprile 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Weekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze-Roma. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni sono previsti per alcuni convogli.

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Come si legge sul sito di Trenitalia, per i treni FR 9560 e 9587 è previsto un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 3 ore. Le ripercussioni con cancellazioni sono previste fino al pomeriggio del 13 aprile.

Alcuni treni interCity e interCity notte subiscono variazioni d’orario, anche con anticipi, allungamento dei tempi di viaggio, cancellazioni, limitazioni di percorso o deviazioni con perdita di alcune fermate.

Alcuni treni regionali delle relazioni Firenze - Chiusi CT - Roma, Firenze - Empoli - Pisa - La Spezia, Pisa - Grosseto -Roma, Terontola - Chiusi - Orte, Foligno - Orte, subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso. Previsto servizio con bus.

Alcuni treni regionali delle relazioni Roma - Bracciano/Viterbo/Vigna Clara, Roma - Terni/Rieti, Orte - Roma Fiumicino Aeroporto, Roma - Albano, Roma - Tivoli - Avezzano, Roma - Assisi/Perugia, Roma - Terni - Foligno - Ancona, Roma - Chiusi/Terontola subiscono variazioni, modifiche d’orario anche con l’aumento dei tempi di viaggio, limitazioni o cancellazioni di percorso.

Inoltre, alcuni treni regionali delle relazioni Firenze - Siena, Roma - Civitavecchia - Montalto di Castro, Roma Frascati/Velletri, Roma - Cassino, Roma - Boiano, Roma - Formia - Napoli, Firenze - Foligno, Caserta - Salerno, Napoli - Sapri - Cosenza, Cosenza - Lamezia Terme - Reggio Calabria, possono subire variazioni, lievi modifiche di orario anche con anticipi di partenza e allungamento dei tempi di viaggio.

Maggiori informazioni sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

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