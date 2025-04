Arriva Donald Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco e nella capitale, già impegnata per il piano legato alle esequie del Pontefice, scattano misure eccezionali per la presenza del presidente degli Stati Uniti. Trump è atteso a Roma nella tarda serata del 25 aprile e dovrebbe trascorrere la notte a Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore Usa.

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini, dopo aver esaminato la richiesta della Questura, per la presenza a Roma nei giorni 25 e 26 aprile di "una nota personalità estera", ha istituito per fondati e concreti motivi di ordine e sicurezza pubblica una vasta area cittadina denominata 'Green Zone' nella quale dovranno essere osservate le misure prescrittive.

Le misure verranno adottate in una serie di strade: Viale delle Belle Arti, Viale Bruno Buozzi, Piazza Pitagora, Via Stoppani, Piazza Ungheria, Viale Liegi, Via Salaria, Via Giovanni Pacini, Via Ruggiero Giovannelli, Via Saverio Mercadante, Via Ulisse Aldrovandi, Viale delle Belle Arti.

A quanto si legge nell'ordinanza, le misure prescrittive sono il divieto di manifestazioni pubbliche di piazza in tutto il territorio della 'Green Zone' dalle ore 00.01 del 25 aprile e sino alle ore 23.59 del 26 aprile, fatta eccezione per le consuete iniziative religiose già programmate anche nella cornice dell’anno giubilare, nonché per le ulteriori che dovessero avere luogo, significando che per queste ultime eventuali criticità legate alla visita in programma saranno valutate d’intesa con la Questura; divieto al trasporto di merci classificate pericolose (armi, esplosivi, combustibili, etc.) in tutto il territorio della 'Green Zone' dalle ore 00.01 del 25 aprile sino alle ore 23.59 del 26 aprile.

Eventuali deroghe per il rifornimento di strutture ospedaliere, per finalità medico-sanitarie, per esigenze di pubblico soccorso o di pronto intervento saranno valutate d’intesa con la Questura. Inoltre, interdizione all’accesso e al transito per tutti i veicoli adibiti al trasporto merci di qualsiasi categoria, anche di massa inferiore a 3,5 tonnellate in tutto il territorio della 'Green Zone' dalle ore 00.01 del 25 aprile e sino alle ore 23.59 del 26 aprile.

Per far fronte ad eventuali deroghe al transito di veicoli adibiti al trasporto merci, al fine di garantire i servizi essenziali, gli uffici di Roma Capitale dovranno individuare specifici varchi dove consentire l’accesso, comunque esterni rispetto alla zona di sicurezza denominata 'Green Zone'.

Roma si prepara anche all'arrivo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Non appena ci verranno date comunicazioni e dettagli in merito all'arrivo del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ci muoveremo di conseguenza. Ma l'idea è quella di garantire la sicurezza ma anche di cercare di impattare il meno possibile sui cittadini", dice Giannini.