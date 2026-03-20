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Turismo, Preziosi: "Affascinato dal valore della terra"

Turismo, Preziosi:
20 marzo 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
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A partecipare alle tavole rotonde organizzate nell'ambito della due giorni della Fondazione Magna Grecia 'Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica' anche l'attore Alessandro Preziosi. “La Calabria è una terra nella quale nell'arco della mia carriera mi è capitato di lavorare spesso, con diverse tipologia di avventure, prima teatrali a Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, a Lamezia, dove tornerò la settimana prossima con uno spettacolo su Totò, poi con il cinema - ha ricordato - La Calabria, come tante altre regioni fornite di accoglienza, ha dato a me e a tante compagnie teatrali la possibilità di essere ricevuti, così come a tante produzioni cinematografiche''.

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''Per esempio 'Liberi di scegliere' ispirata alla storia vera del magistrato Roberto Di Bella. E poi quest'ultima produzione, quella di Sandokan, che è stata girata anche tra Lamezia Terme, Crotone e tutta la costa - ha aggiunto - Ho accolto l'invito per questo convegno perché in qualche modo da campano, da persona che ha avuto la possibilità di vedere tanti posti in Italia, sono rimasto sempre affascinato da quello che è il valore della terra, da quello che la terra produce, di quello che la terra, con una semplicità incredibile, riesca a fornirci qualcosa che se viene valutata nel giusto modo, come dice l'imperatore Adriano nel romanzo della Yourcenar, il vino, la stessa acqua, il cibo possono essere assimilati a qualcosa che ha a che fare con l'eternità”.

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turismo Fondazione Magna Grecia offerta turistica
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