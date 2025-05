Unicef e Anci insieme per la campagna 'Diritti in Comune'

L'Unicef Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), lancia, nella settimana del 27 maggio, l'iniziativa Diritti in Comune: una campagna di sensibilizzazione rivolta alle amministrazioni comunali e che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra gli amministratori e i cittadini. L’iniziativa vuole celebrare il 34° anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvenuta con la legge n.176 del 27 maggio 1991. Già oltre 160 comuni hanno comunicato l’adesione. Per promuovere l’iniziativa, infatti, ogni Comune è invitato a diffonderne i contenuti attraverso il sito e i profili social istituzionali dell’amministrazione e dei singoli amministratori utilizzando l’hashtag #dirittincomune27maggio e distribuendo i materiali di comunicazione in tutti i luoghi pubblici.

“È nostro preciso dovere assicurare che i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non rimangano lettera morta, ma si traducano in azioni concrete e quotidiane. Grazie alla vicinanza ai cittadini, siamo in una posizione privilegiata per monitorare, supportare e intervenire a favore dei più giovani, garantendo loro un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità per la loro crescita e il loro sviluppo. L'adesione all'iniziativa 'Diritti in Comune' rappresenta un passo importante in questa direzione, grazie alla capillare opera di sensibilizzazione che può contribuire a stimolare l’impegno dei Comuni e creare una cultura della consapevolezza e del rispetto dei diritti dell'infanzia all'interno della comunità”, ha affermato Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli.

“Ringrazio l’Anci per essere anche quest’anno al fianco dell’Unicef e dei bambini, per l’iniziativa Diritti in Comune, giunta alla quarta edizione. Ogni anno l’iniziativa individua un principio della Convenzione Onu che viene approfondito: questa edizione ha come focus il tema dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e degli adolescenti, come sancito dall’art. 12. I Comuni, infatti, svolgono una funzione importantissima nel garantire la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle scelte e alle decisioni che li riguardano e Diritti in Comune costituisce un’opportunità per le amministrazioni comunali per comunicare alla cittadinanza il proprio impegno nel sostenere politiche e programmi che tengano conto delle richieste e delle esigenze dei minorenni”, ha dichiarato Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Italia. L’iniziativa è promossa nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione realizzate dal programma Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti e previste dal protocollo Anci-Unicef Italia, per ricordare il ruolo centrale svolto dai Comuni nell’attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Onu.