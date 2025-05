A far scattare l’allarme, nella giornata di ieri, il compagno di gita, scampato alla massa nevosa che ha travolto l’amico

È stato ritrovato senza vita Fabio Trevisan lo scialpinista di 28 anni disperso sotto una valanga sul Gran Zebrù. A far scattare l’allarme, nella giornata di ieri, il compagno di gita, scampato alla massa nevosa che ha travolto l’amico. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 3 con a bordo le squadre del Soccorso Alpino dell’Alto Adige. Durante le prime ore dell’intervento è stato individuato un casco in superficie. Le ricerche si sono svolte inizialmente con sondaggi, ma nel pomeriggio sono state temporaneamente sospese a causa dell’elevato pericolo valanghivo in quota.

Alle prime luci dell’alba, grazie all’elitrasporto garantito dalla Guardia di Finanza, è stato possibile portare sul posto operatori del Soccorso Alpino dell’Alto Adige, del Brd e della Guardia di Finanza, per proseguire con le ricerche. Il corpo senza vita dello scialpinista è stato individuato semi sepolto sotto la neve.