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Varriale perde il ricorso contro la Rai, Tribuale conferma licenziamento per giusta causa

Ritenute infondate le motivazioni della difesa, secondo cui il licenziamento sarebbe stato una forma ritorsiva collegata alla diatriba legale tra il giornalista e l'azienda per un suo presunto demansionamento

Enrico Varriale - Ipa/Fotogramma
Enrico Varriale - Ipa/Fotogramma
21 luglio 2026 | 16.20
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Enrico Varriale nei confronti del provvedimento di licenziamento per giusta causa adottato dalla Rai nei confronti del giornalista. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, viene confermata all'Adnkronos da fonti Rai. In seguito al rigetto del ricorso, resta così confermato il licenziamento per giusta causa dell'ex vicedirettore di Rai Sport. Secondo quanto riportato dal 'Corriere', il tribunale avrebbe ritenuto infondate le motivazioni della difesa, secondo cui il licenziamento sarebbe stato una forma ritorsiva collegata alla diatriba legale tra Varriale e l'azienda per un suo presunto demansionamento.

Riproduzione riservata
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Varriale licenziamento giusta causa confermato il licenziamento per varriale enrico varriale Rai
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