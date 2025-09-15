Vespucci, con il tour da 50mila miglia nautiche e 5 continenti il Made in Italy gira il mondo

Oltre 1,2 milioni di visitatori complessivi tra 5 continenti, 32 Paesi e 53 porti di cui 20 nel Mar Mediterraneo. Un viaggio di circa tre oltre 50.000 miglia nautiche (oltre due volte la circonferenza terrestre), iniziato a Genova il 1° luglio 2023 e conclusosi nel capoluogo ligure il 10 giugno del 2025 in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina Militare. Sono i numeri del “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025”, un progetto tutto italiano che ha portato il Made in Italy nel mondo.