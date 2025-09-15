circle x black
Travolta da camion sulle strisce, 15enne morta in Trentino: era promessa del pattinaggio

E' accaduto a Giustino. Matilda Ferrari stava andando a scuola

Matilda Ferrari - (Foto dal suo profilo Facebook)
15 settembre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
Una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion a Giustino, in Trentino. L'incidente è avvenuto questa mattina. Matilda Ferrari stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a scuola al liceo Guetti di Tione di Trento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo esattamente la dinamica dell'accaduto.

La giovane vittima era una promessa del pattinaggio, faceva parte del gruppo Sporting Ghiaccio Pinzolo Pattinaggio Artistico e Ritmico, che si allena presso il Palaghiaccio di Pinzolo, a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuto l'incidente. Matilda nel paese era conosciuta per essere un'atleta che aveva riscosso anche risultati di rilievo per la sua giovane età e, per questo, era avviata verso una brillante carriera di pattinatrice professionista. La famiglia è nota nella Val Rendena perché proprietaria di una storica pasticceria a Pinzolo.

"Per la nostra comunità è un momento molto difficile. Siamo vicini alla famiglia della ragazza", ha detto all'Adnkronos Manuel Cosi, sindaco di Giustino (Trento), spiegando che sul posto sono arrivati "tutti i mezzi di soccorso e si attende una ricostruzione degli eventi".

Sabato scorso, 13 settembre, un'altra pattinatrice artistica su ghiaccio, la 23enneJulia Marie Gaiser, originaria di Bressanone, è morta dopo essere stata travolta e uccisa da un camion mentre si trovava sulla pista ciclabile lungo la Gaisbergstrasse, a Salisburgo, dove si era trasferita da alcuni anni per studiare all'università.

