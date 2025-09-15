circle x black
Cerca nel sito
 

Giustino, chi era Matilda Ferrari: promessa del pattinaggio investita e uccisa a 15 anni da un camion

Faceva parte del gruppo Sporting Ghiaccio Pinzolo Pattinaggio Artistico e Ritmico, che si allena presso il Palaghiaccio di Pinzolo, a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuto l'incidente

Matilda Ferrari
Matilda Ferrari
15 settembre 2025 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

È Matilda Ferrari la ragazza travolta questa mattina da un camion a Giustino, in Val Rendena in provincia di Trento, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a scuola al liceo Guetti di Tione di Trento. La 15enne era una promessa del pattinaggio, faceva parte del gruppo Sporting Ghiaccio Pinzolo Pattinaggio Artistico e Ritmico, che si allena presso il Palaghiaccio di Pinzolo, a pochi chilometri di distanza da dove è avvenuto l'incidente.

Matilda nel paese era conosciuta per essere un'atleta che aveva riscosso anche risultati di rilievo per la sua giovane età e, per questo, era avviata verso una brillante carriera di pattinatrice professionista. E sul profilo Instagram del gruppo sportivo, un video celebra la sua "fantastica" stagione sportiva culminata con una medaglia di bronzo alla finale Coppa Italia.

La famiglia è nota nella Val Rendena perché proprietaria di una storica pasticceria a Pinzolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale pattinaggio artistico atleta giovane carriera professionista matilda ferrari pattinaggio matilda ferrari giustino incidente giustino oggi val rendena incidente
Vedi anche
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza