Tragedia a Savona, 22enne muore investita da un Tir

L'incidente questa mattina in corso Tardy & Benech, nel centro città

Ambulanza - Fotogramma
16 dicembre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia oggi a Savona, dove una ragazza di 22 anni è morta questa mattina intorno alle 8 dopo essere stata investita da un Tir in corso Tardy & Benech, nel centro città. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. Inutili i soccorsi di 118 e Croce Oro di Savona intervenuti insieme ai vigili del fuoco. La ragazza è deceduta sul posto.

