Fontana di Trevi a pagamento? "Solo ipotesi, non c'è data né decisione"

È quanto si apprende da fonti del Campidoglio in merito alle notizie riportate da alcuni organi di stampa

Fontana di Trevi - Afp
16 dicembre 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
La Fontana di Trevi sarà a pagamento? Si tratta solo di "un'ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina sta ragionando da tempo". È quanto si apprende da fonti del Campidoglio in merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sull’ipotesi di introdurre un contributo di accesso al monumento romano.

Dalle stesse fonti si precisa che "si tratta solo di una ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina, come è noto, sta ragionando da tempo. Tuttavia, ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito".

