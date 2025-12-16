circle x black
Cerca nel sito
 

Barista accoltellato e ucciso a Sarezzo: arrestato un 32enne

La vittima, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia dove poco dopo è deceduto

Il bar a Sarezzo luogo dell'omicidio
Il bar a Sarezzo luogo dell'omicidio
16 dicembre 2025 | 07.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un barista di 55 anni è stato accoltellato e ucciso ieri sera, intorno alle 23, fuori da un bar a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia dove poco dopo è deceduto.

Ad indagare sull'accaduto sono i carabinieri che hanno bloccato un moldavo di 32 anni, fermato poco dopo e portato alla compagnia dei carabinieri di Gardone Val Trompia dove è stato arrestato per omicidio aggravato. L'arma utilizzata, un coltello, è stata trovata in un cassonetto della nettezza urbana. Ulteriori accertamenti sono in corso anche per chiarire il movente dell'accoltellamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio barista sarezzo brescia omicidio sarezzo Omicidio al bar Bellavista omicidio bresciano sarezzo omicidio
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza