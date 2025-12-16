circle x black
Omicidio regista Rob Reiner e moglie, il figlio Nick e quella stanza d'albergo piena di sangue

Alcuni testimoni oculari parlano dello stato di choc in cui si trovava mentre si registrava nell'hotel

Rob e Nick Reiner - (IPa)
16 dicembre 2025 | 09.34
Redazione Adnkronos
 Nick Reiner, in stato di arresto per l'omicidio di Rob e Michele Reiner, intorno alle 4 di domenica mattina, si era registrato in un hotel dall'altra parte della città, rispetto alla casa dei genitori, il The Pierside Santa Monica, utilizzando la sua carta di credito. Secondo quanto riportato si da 'Tmz', il suo check-in sarebbe avvenuto poche ore dopo un'accesa discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O'Brien.

Alcuni testimoni oculari parlano di Nick 'sotto choc' mentre si registrava nell'albergo, mentre il personale di servizio ha detto di aver trovato una doccia "piena di sangue" e una scia che partiva dal suo letto, oltre a una finestra coperta da lenzuola.

Il Daily Mail pubblica invece le drammatiche immagini che mostrano l'arresto di Nick, costretto a terra e ammanettato in una stazione della metropolitana di Los Angeles a Exposition Park, a 24 km dalla villa dei suoi genitori a Brentwood, dopo la sua incriminazione per l'omicidio dei genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner.

Nick, noto per i suoi trascorsi di tossicodipendenza e per i suoi problemi di salute mentale, ora deve affrontare l'accusa di omicidio. La cauzione, inizialmente fissata a 4 milioni di dollari, è stata revocata dal giudice. Nel 2015 aveva co-scritto il film 'Being Charlie', diretto dal padre, basato in parte sulle sue esperienze personali.

