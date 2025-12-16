circle x black
Cerca nel sito
 

Trovato morto in un baule, aperta un'inchiesta: indagati la madre e i fratelli

Per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza

Polizia mortuaria
Polizia mortuaria
16 dicembre 2025 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Lorenzo Paolieri, l’uomo di cui sono stati ritrovati i resti all'interno di un baule nel retro di una villetta a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio.

Il pubblico ministero Lorenzo Boscagli ha iscritto nel registro degli indagati la madre settantenne Rita e i due fratelli della vittima, Massimo, 38 anni, e Beatrice, 46 anni. Si tratta, spiegano fonti investigative, di un atto dovuto anche in vista dell'autopsia, disposta dalla Procura e affidata a un consulente tecnico per accertare cause ed epoca del decesso.

L'ipotesi degli inquirenti

I resti dell'uomo, che oggi avrebbe avuto 32 anni, si trovano presso l'Istituto di medicina legale di Careggi. Da una prima ricognizione cadaverica, le spoglie - in stato di mummificazione - non presenterebbero segni evidenti di violenza. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che Paolieri soffrisse di una patologia cardiaca, che potrebbe averne causato la morte, aggravata dalla mancanza di cure adeguate. Il decesso potrebbe risalire ad almeno due anni fa.

Il ritrovamento è avvenuto sabato scorso nel corso di un secondo sopralluogo effettuato dalla polizia municipale di Campi Bisenzio, guidata dal comandante Simone Orvai, dopo che le risposte fornite dai familiari circa l'assenza dell’uomo erano apparse contraddittorie. Il corpo è stato rinvenuto in un baule collocato in un locale esterno all'abitazione, coperto da materiale accatastato.

Al primo accesso nell'immobile di via Ippolito Nievo, venerdì scorso, agenti e assistenti sociali avevano riscontrato una situazione di grave degrado e disagio. L'anziana madre è stata ricoverata nell'ospedale fiorentino di Careggi anche per una condizione di seria denutrizione, mentre i due fratelli hanno manifestato segnali di estrema fragilità psicofisica. La famiglia risultava sconosciuta ai servizi sociali del Comune.

Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità penali e ricostruire le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo e al successivo occultamento del corpo. La Procura resta in attesa degli esiti dell'esame autoptico, che sarà determinante per l'evoluzione dell'inchiesta. Il padre dei tre fratelli è morto nel 1993.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Firenze news campi bisenzio baule morto lorenzo paolieri baule cronaca news
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza