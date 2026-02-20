circle x black
Roma, ragazzo a scuola con la pistola: arma puntata contro un compagno di classe

Intervenuti i carabinieri in zona Primavalle, il minore portato in caserma. L'arma era a salve e priva di tappo rosso, trovato anche un video

Classe - Fotogramma
20 febbraio 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
Intervento dei carabinieri, ieri mattina, in una scuola superiore in zona Primavalle, a Roma, dove era stata segnalata la presenza di uno studente con la pistola. I militari hanno identificato un ragazzo, minorenne, con una pistola a salve priva di tappo rosso.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, in precedenza, il ragazzo aveva minacciato un compagno di classe puntandogli contro la pistola e un altro studente avrebbe filmato il ragazzino proprio mentre impugnava l'arma. La pistola a salve è stata sequestrata e il minore è stato portato in caserma: sono stati chiamati i suoi genitori, ai quali poi è stato riaffidato, mentre dei fatti è stata informata l'autorità giudiziaria minorile.

