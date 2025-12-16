circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente

E' accaduto nella zona di Odincovo, a pochi chilometri da Mosca

Polizia russa - (Fotogramma/Ipa)
Polizia russa - (Fotogramma/Ipa)
16 dicembre 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. E' quanto conferma una ricostruzione della Polizia russa.

Secondo una nota, "la Polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate". "L'assalitore è stato arrestato", aggiunge il comunicato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russia news russia bambino ucciso scuola russia accoltellato studente 10 anni esteri news
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza