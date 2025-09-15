circle x black
Ucraina, esercito Kiev: "Starlink fuori uso su tutta linea del fronte"

Il sistema di SpaceX, cruciale per le comunicazioni militari e civili nel Paese, è stato interrotto alle 7.28 ora locale, per poi essere gradualmente ripristinato

Ucraina, esercito Kiev:
15 settembre 2025 | 11.42
Redazione Adnkronos
L'esercito ucraino oggi ha riportato un nuovo guasto di Starlink su tutta la linea del fronte. Robert Brovdi, a capo dell'unità droni, ha scritto su Telegram che il sistema di SpaceX, cruciale per le comunicazioni militari e civili nel Paese dove i bombardamenti russi hanno distrutto le infrastrutture di telecomunicazioni tradizionali, è andato fuori uso lungo tutto il fronte alle 7.28 ora locale. Circa mezz'ora dopo il servizio ha iniziato ad essere gradualmente ripristinato, ha aggiunto.

Il down è stato segnalato anche a livello globale, con oltre 40.000 utenti negli Stati Uniti, in Italia, in Polonia e in altri Paesi che hanno subito un'interruzione, secondo Downdetector. Lo scorso luglio vi era stata un'altra interruzione del servizio di Starlink.

Mosca: "Intrusione drone in Romania è provocazione di Kiev"

L'ambasciata russa a Bucarest ha definito "una provocazione" da parte dell'Ucraina l'intrusione di un drone in Romania. Convocato dal ministero degli Esteri rumeno, l'ambasciatore Vladimir Lipaïev ha definito "infondata" la protesta della Romania che accusava la Russia, ha riferito la sede diplomatica in un comunicato. "Tutti i fatti portano a credere che si sia trattato effettivamente di una provocazione deliberata del regime di Kiev", ha aggiunto.

Distrutti 6 droni di Kiev su Belgorod

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Starlink Esercito ucraino ucraina news ucraina oggi ucraina guerra guerra ucraina russia ucraina guerra news ucraina guerra oggi ucraina russia ucraina russia guerra ucraina starlink
