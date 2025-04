Vinitaly, la Regione Puglia e la tavola rotonda 'Donne eccellenti in un mondo di tradizioni'

Lunedì 7 aprile alle ore 14.30 nello spazio Istituzionale di Regione Puglia durante Vinitaly si è svolta la tavola rotonda “Donne eccellenti in un mondo di tradizioni”, un momento di incontro a più voci con alcune delle protagoniste di “Donne, Vino, Segreti”, il podcast che racconta l’empowerment femminile nell'industria vitivinicola italiana.

Un progetto voluto dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, guidata da Daniela Mastroberardino, sostenuto dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia per ispirare, emancipare e portare consapevolezza sul ruolo e sulla professionalità delle donne nel mondo dell’industria vitivinicola italiana. Durante la tavola rotonda sono intervenute Marianna Cardone, Vicepresidente de Le Donne del Vino e ideatrice del progetto insieme a Rosella Giorgio, dirigente di sezione e coordinamento servizi territoriali; con loro la delegata regionale delle Donne del Vino Puglia Renata Garofano, Donatella Cinelli Colombini, produttrice Casato Prime Donne, Elena Luciani Barberani, produttrice Azienda Barberani, enologa e ricercatrice e Titti Dell’Erba, sommelier e wine expert.

"Con questo podcast abbiamo dato voce al lavoro delle donne, dal campo alla cantina e anche oltre, in attuazione delle finalità del Programma triennale di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, teso a promuovere tematiche riguardanti la parità di genere, anche mediante l'adozione di metodi innovativi di comunicazione. Ascoltando le loro storie e attraverso i loro racconti possiamo comprendere quanta tenacia, determinazione e passione hanno messo nel loro lavoro superando ostacoli e discriminazioni”, sottolinea Rosella Giorgio, dirigente di sezione e coordinamento servizi territoriali e aggiunge “In Puglia ogni anno sono numerose le aziende a conduzione femminile che partecipano al bando dedicato alla ristrutturazione vigneti. Sono professioniste instancabili, che amano questo lavoro e che spesso sono chiamate a scelte complesse. Raccontarle attraverso lo strumento innovativo del podcast è servito a raggiungere in maniera coinvolgente tantissimi ascoltatori, sulle diverse piattaforme incluse nel progetto".

Renata Garofano, delegata regionale spiega “Siamo onorate che la Regione Puglia abbia creduto e visto in questo progetto di alto valore culturale e sociale un’opportunità di investimento proficuo per tutta la comunità. Parlare di storie di donne professioniste del vino e far sentire dalla loro diretta voce la propria storia personale che si intreccia a quella professionale in modo singolare è un bellissimo esempio per le giovani generazioni, sia donne che uomini, di come si può realizzare una grande impresa personale seguendo il proprio istinto e la propria identità, passione e determinazione. Esempi virtuosi di emancipazione femminile che rendono l’Italia del vino ancora più speciale. E tra questi la Puglia si presenta con sei storie diverse ma ognuna coinvolgente e di grande spessore umano.”

Dopo il successo del podcast “Donne, Vino, segreti”, durante l’incontro la vicepresidente Marianna Cardone con Le Donne del Vino e Rosella Giorgio hanno voluto gettare le basi per sviluppare altre iniziative volte alla valorizzazione della figura femminile nel settore.

Iniziativa editoriale cofinanziata dall'Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR - FSE+ 2021-2027.