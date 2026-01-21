"Come cittadino mi unisco alle tante persone che dicono basta! Poniamo fine a questa serie vergognosa ed interminabile di violenza sulle donne. basta ai femminicidi, basta alle aggressioni tra giovani e contro i ragazzi. La politica ritrovi unità su questi temi, bisogna essere severi: fine pena mai". Così in un video sui social Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un appello contro i recenti femminicidi e gli episodi di violenza nelle scuole.