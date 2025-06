We Make Future, Bologna è internazionale ma la Regione deve fare di più

"Diciamo che la manifestazione stava andando all'estero. Bologna è la piazza in cui abbiamo il Tecnopolo, Supercomputer Leonardo, dove atterreranno le progettualità più innovative a livello internazionale, quindi c'è questo lavoro in sinergia che si sta facendo. C'è da dire che però manca un tassello, c'è un tassello su cui bisogna lavorare, che è il lavoro della Regione" Lo ha detto Cosmano Lombardo Ceo di Search On e ideatore del WMF all'apertura del We Make Future a Bologna. "Questa piattaforma bolognese su cui si sta lavorando a livello internazionale, la Regione deve sicuramente riuscire a fare un passo in più rispetto a quello fatto attualmente, affinché la manifestazione possa prendere la struttura di utilità ai fini anche di tutta la progettualità che c'è su Bologna".