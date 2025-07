E' in linea con gli anni scorsi la diffusione della West Nile in Italia. Da inizio anno a ieri, calcola l'Istituto superiore di sanità, "ce ne sono stati dieci nel nostro Paese, sette nella regione Lazio nella provincia di Latina". L'aggiornamento dopo la morte di una donna di 82 anni, ricoverata in ospedale a Fondi, per i sintomi manifestati in seguito a una puntura di zanzara.

"Dei 7 casi segnalati dalla Regione Lazio, 6 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva e 1 caso con sintomi solo febbrili. Quattro casi sono in persone di sesso maschile e i restanti 3 di sesso femminile. L'età mediana è di 72 anni (range: 63-86)", precisa l'Iss in base ai dati del sistema di sorveglianza coordinato dal ministero della Salute, che l'istituto supporta per la parte umana. "il bollettino del 24 luglio 2024 riportava 13 casi confermati, senza decessi".

"In tutto il 2024 sono stati 460 i casi segnalati al sistema di sorveglianza", coordinato dal ministero della Salute e supportato dall'Iss per la parte umana, "di cui 272 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva" concludono.

Rezza: "L'area in cui circola è estesa, vigilanza ma non c'è allarme"

"Sono anni che il virus West Nile circola in Italia, ma l'attività era quasi del tutto circoscritta alla Pianura Padana" dice all'Adnkronos Salute Gianni Rezza, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi professore straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. I casi di Latina, "dove in passato erano stati identificati solo focolai animali, mostra che l'area interessata dalla circolazione virale si è estesa". Per questo "pur non essendo la situazione allarmante, attività di vigilanza e controllo devono essere adottate a livello più ampio sul territorio nazionale. Comunque, la rapida identificazione dei casi dimostra una adeguata risposta a livello delle regioni interessate".

L'infezione, ricorda Rezza, si diffonde "attraverso la puntura di zanzare Culex, le comuni zanzare che da sempre disturbano il sonno nelle notti d'estate. Da anni il virus - arrivato in Europa dall'Africa attraverso le rotte degli uccelli migratori - è causa di casi sporadici in Pianura Padana. Il 20% degli infetti sviluppa una sindrome febbrile e solo" l'1% sintomi gravi quali, ad esempio, una encefalite". La novità, evidenzia Rezza sulla sua pagina Facebook, è che "quest'anno i casi sono arrivati alle porte di Roma, in quella che anni fa era una famosa terra malarica e in cui l'infezione era stata sino a ora riscontrata solo nei cavalli. Questi animali, come del resto l'uomo, sono dead-end host, ovvero si infettano, ma non trasmettono l'infezione ad altri esseri viventi".

L'altro motivo di preoccupazione è che "in fondo è solo la metà di luglio - osserva Rezza -. Agosto e settembre sono in genere i mesi a rischio più elevato, ma magari quest'anno la stagione è semplicemente anticipata, come talvolta avvenuto in passato. Insomma, speriamo bene, ma rafforzare le attività di disinfestazione e proteggere gli anziani nelle aree affette - ad esempio usando zanzariere - durante le calde notti estive può essere cosa saggia".