Whatsapp, l'ultimo pericoloso virus viaggia in chat, ecco come difendersi

Il virus informatico più pericoloso adesso arriva su Whatsapp: basta aprire un messaggino e il proprio cellulare viene infettato. Come? Sfruttando le impostazioni di base dell'app, che di default scarica automaticamente i file ricevuti, compresi quelli potenzialmente pericolosi e di cui ci si rende conto solo una volta aperta la chat, dove l'allegato risulta già scaricato.

Ma c'è un modo per difendersi. Ecco i passaggi da fare, per non sbagliare, passo dopo passo. Per chi ha un iPhone basta aprire Whatsapp e premere in basso a destra, dove c'è l'ingranaggio delle impostazioni: dal menù selezionare "Spazio e dati" e da lì, alla voce "download automatico media", selezionare per tutte le tipologie di file (foto, audio, video, documenti) la dicitura "Mai". Una volta per ogni voce, e quindi quattro "mai".

Per chi ha invece uno smartphone Android, si parte dalla schermata iniziale di Whatsapp e si preme sui tre puntini che si trovano nella parte destra in alto del display: da qui si va alle impostazioni e si scorre fino a "Archiviazione e dati". Successivamente, nel sottomenù "Download automatico dei media", vanno tolte tutte le spunte per ogni media, sia per l'opzione "rete mobile" sia per Wi-Fi. Così, ogni volta dovremo selezionare cosa scaricare, ma al contempo i nostri telefoni saranno più al sicuro.