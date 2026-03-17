Nei prossimi giorni a Roma saranno installati in alcuni punti strategici del Centro Storico dispositivi indicatori di velocità con funzione informativa e dissuasiva, con l’obiettivo di favorire il rispetto dei limiti nelle Zone 30. Dal 15 gennaio, infatti, in tutta l'area della Ztl Centro Storico c'è il limite di velocità di 30 km/h. Per quanto riguarda la collocazione di autovelox, anche mobili, il loro impiego resta legato a procedure e condizioni particolarmente stringenti che, soprattutto in ambito urbano, ne consentono l’installazione solo in specifici tratti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Proprio per questo, ai dispositivi che potranno essere attivati si affiancherà una significativa intensificazione dei controlli su strada da parte della polizia Locale, con pattuglie e servizi mirati nei tratti a maggiore criticità, finalizzati a contrastare e sanzionare comportamenti di guida pericolosi e non conformi alle norme.

La riunione operativa

Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, a Palazzo Senatorio una riunione operativa sul tema della Zona 30 nel Centro Storico, tra il Dipartimento Mobilità, il Comando della Polizia Locale e la Direzione Generale di Roma Capitale. Si è trattato di un incontro di natura tecnica, finalizzato ad allineare le strutture coinvolte sul quadro normativo e operativo, anche alla luce delle disposizioni dei decreti ministeriali che regolano in modo più restrittivo l’utilizzo e il posizionamento dei rilevatori di velocità.