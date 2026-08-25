Dopo il caos e l'ira dei residenti del Villaggio Olimpico che ieri, in occasione della partita Roma-Fiorentina allo Stadio Olimpico, si sono visti invadere il quartiere da parcheggi selvaggi, il Campidoglio lancia l'ipotesi di una Ztl temporanea da attivare in concomitanza di eventi - come partite e concerti - nei quartieri Olimpico e Flaminio.

"Bisogna tutelare i residenti - dice all'Adnkronos l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - quindi approfondirei l'ipotesi di Zone a traffico limitato con varchi transennati e presidiati dai vigili, in occasione di partite, concerti o altro tipo di eventi infrasettimanali perché, soprattutto ora, con la presenza dei cantieri per la Metro C alla Farnesina e al Flaminio - rileva l'assessore - si riversano tutti nella stessa area e i residenti si ritrovano auto parcheggiate anche davanti al portone non riuscendo nemmeno a rientrare a casa".

Una ipotesi percorribile anche a fronte del fatto che "durante le partite di Roma e Lazio - ricorda Patanè - noi aumentiamo del 50% le linee dirette allo stadio. Si tratta di 19 linee del trasporto pubblico. Bisogna utilizzare i parcheggi di scambio. Ci sono autobus pagati dalla Roma per il trasporto ospiti. Ci sono le navette che mettiamo a disposizione noi quando gioca la Lazio. E in occasione degli Internazionali, della Coppa Italia o del Sei nazioni di rugby - sottolinea l'assessore - predisponiamo un vero e proprio piano della mobilità con aree di sosta, Ncc ecc. E poi ci sono altri vettori per spostarsi: le bici elettriche, i monopattini. Insomma le alternative esistono".