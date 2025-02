A Roma la mostra "L'Arte dei Papi, dal Perugino al Barocci"

'L'Arte dei Papi, dal Perugino al Barocci'. Questo il titolo della mostra in programma a Roma, a Castel Sant'Angelo, dal 6 marzo al 31 agosto. L'esposizione, organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura, verrà presentata giovedì 20 febbraio alle 17 a Castel Sant'Angelo.

A presentare la mostra sarà Giuseppe Lepore, presidente del Centro Europeo per il Turismo e la Cultura. Dopo i saluti istituzionali di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio e di Flavio Pace, arcivescovo titolare e segretario del dicastero per la promozione dell'Unità dei Cristiani, la presentazione sarà introdotta da Luca Mercuri, dirigente delegato Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma. Interverranno Massimo Osanna, direttore generale Musei del Mic, Alfonsina Russo, capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Mic, Mario Turetta, capo dipartimento per le attività culturali del ministero della Cultura. Saranno presenti inoltre i curatori della mostra, Arnaldo Colasanti e Annamaria Bava.