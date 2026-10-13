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Arte, la poetessa Attanasio: "Nessuno è periferia, il centro della vita è l'umano"

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Maria Attanasio - (Adnkronos)
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13 ottobre 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
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Maria Attanasio, poetessa e scrittrice, è l'autrice della poesia dedicata a “Pegaso-Il cavallo alato”, la scultura donata dalla Fondazione Antonio Presti insieme alla “Porta di Pegaso”, realizzata a Librino con 5.000 formelle create dai bambini del quartiere e dalle loro madri. “Nessuno è periferia, non è periferia il bambino di Librino così come non lo è il naufrago cioè chi viene dal sud del mondo in cerca di una vita migliore", ha dichiarato stamane Attanasio, che da molti anni collabora con la Fondazione Presti, a margine dell'inaugurazione della Porta di Pegaso. "Non c'è periferia, nessuno è periferia perché il centro dell'arte, il centro della vita è l'umano. L'umano - ha aggiunto - che dobbiamo riconoscere noi, per cui non c'è differenza tra occidente e oriente, almeno dal punto di vista dell'ugualità dell'umano. Tra il naufrago e me, che sono tranquillamente una privilegiata, tra il bambino di Librino e il bambino del centro elegante di Catania non c'è periferia: perché l'unica certezza e l'unico nucleo che ci contraddistingue è l'umano che c'è in noi, che va rispettato e riconsiderato”.

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Tag
arte poesia scultura periferia umano
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